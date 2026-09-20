Ganó Huracán en Pigüé y ahora viene una finalísima con Ferro

Huracán de Ingeniero White pisó fuerte en Pigüé, derrotó como visitante este domingo a Club Sarmiento 2 a 1 y dio un gran paso para avanzar de fase en el Federal Amateur.

El Globo se impuso con los goles de Leonel Navarro -de penal, a los 12 minutos- y del chileno Johan Munives, a los 73 minutos.

El cotejo correspondió a la 4ª fecha de la Zona 3 de la Región Pampeana Sur y fue dirigido por Yasu Muñoz, de Santa Rosa. Ferro Carril Sud tuvo jornada de descanso.

La tabla: 1º) Huracán, 6 puntos; 2º) Ferro, 4 y 3º) Club Sarmiento, 1.

En la próxima fecha, Huracán recibirá a Ferro en Ingeniero White. (Fuente y foto: La Nueva)