Alerta, la empresa líder en vulcanización de cintas transportadoras

El 2 de septiembre de 1587 partió desde el fondeadero del Riachuelo, que actuaba como puerto de Buenos Aires, la carabela San Antonio fletada por el obispo de Tucumán Francisco de Victoria con mercaderías manufacturadas y materias primas llegadas desde la Gobernación de Tucumán.



Esta embarcación llevaba en sus bodegas cubrecamas, frazadas, otros tejidos, sombreros y bolsas de harina, producidos en Santiago del Estero. Por esa fecha, oficialmente desde el año 1941 en la Argentina cada 2 de septiembre se celebra como el “Día de la Industria”.



Alerta s.c.c es una empresa familiar que desde hace 66 años se dedica a la vulcanización de cintas transportadoras, mantenimiento industrial y desde hace un tiempo se volcó al sector agropecuario con la venta de productos y la atención para los productores, diversificando la oferta de la firma y creciendo en Olavarría y todo el país.

Jorge Savi, fundador de la empresa y quién actualmente aún desempeña funciones dentro de la misma, se refirió a la situación actual de la economía argentina y destacó que “seguimos adelante como lo hacemos desde hace 66 años, cuando nacimos en -10. Hay que cuidarse y hacer las cosas bien porque si te descuidas, te fuiste”.

Apuntó a las responsabilidades de dirigir una empresa que emplea a 25 personas en un país tan cambiante como Argentina. “Situaciones límite en estos 66 años pasamos un millón, en nuestro país que se caracteriza por la inconsistencia y los cambios sorpresivos si no te adaptas o encontrás un nuevo rumbo rápido es muy complicado”.

“Hemos formado una empresa que da trabajo a la gente, con un buen trato y buenos sueldos dentro de las posibilidades. No estamos en el mejor momento pero damos todo lo que más podemos para seguir”, remarcó.

A sus 85 años, Savi aún se encuentra al frente de Alerta, acompañado de la familia que ha pasado a formar parte de la empresa, con la visión de las nuevas generaciones.

“Tengo hijas y nietos que están acá, muy capacitados y preparados, rodeados de gente con ganas que llevan adelante la firma con las propuestas innovadoras para continuar siendo de los mejores en lo que hacemos”, indicó.

Alerta s.c.c comenzó con la innovación del método Tip Top, que ofrecía la posibilidad de la vulcanización del caucho en frío, que históricamente se hacía con prensa y calor para que se unieran los cuerpos.

“La vulcanización de cintas sigue siendo nuestro caballito de batalla pero hemos agregado más elementos a lo que ofrecemos como el servicio técnico, de ingeniería y educación para mejorar la producción que hoy en día es fundamental para cualquier empresa”, sostuvo.

Además, desde hace varios años incursionaron en el sector agropecuario debido al crecimiento y el importante rol que ocupa en Olavarría y el país, con movimiento que requiere atención, presencia y servicios las 24 horas de lunes a lunes.

“Hemos agregado también todos los elementos que se utilizan en las fábricas para tener todo lo que los clientes necesitan, sabemos sus requerimientos y se las otorgamos porque eso nos da un plus al margen del mantenimiento que realizamos regularmente”, resaltó.

Más allá de las fronteras del Partido de Olavarría, Alerta es reconocida en todo el país por sus servicios, donde brindan atención, montajes y mantenimientos en algunas de las fábricas más productivas.

“Ya nos conocen, tenemos muchos aciertos, eso te da prestigio y te permite estar ubicado en el número uno en nuestro sector. No lo digo yo, está en los hechos”, reconoció Savi.

Enfatizó en el enorme equipo de trabajo que forma parte de la empresa, que se encuentra conformado por ingenieros, técnicos, ayudantes y administrativos “que hacen funcionar todo de una forma óptima y logran que los clientes continúen eligiéndonos cada vez que tienen un problema y necesitan una solución eficiente en poco tiempo”.

“Alerta no es de una persona, sino que yo puse la primera piedra, con muchas dificultades para mantenerla en el lugar y no voltearla y después hemos tenido la suerte de tener gente capacitada y con ganas, fundamental para que te vaya bien, que no es tan fácil”, remarcó.

En el marco del Día de la Industria, como parte de una de las empresas líderes del sector e importantes del Partido, envió un gran saludo a todas las personas que forman parte del sector productivo, especialmente a los que conforman Alerta. “Esperemos que los tiempos mejoren y todas las empresas puedan crecer para dar trabajo a la gente y que todos estemos mejor”.



