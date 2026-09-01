Básquet Local: ganó el líder en el inicio de la fecha

El certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría inició la 15° fecha con abultado triunfo para el líder de la tabla de posiciones.

El “Chaira” derrotó 124 a 70 a Chacarita en el Parque Olavarría y sigue sumando triunfos en el certamen olavarriense. Yael Encinas con 26 puntos fue el goleador de la noche.

Dominio absoluto tuvo el elenco racinguista en su reducto que, en la previa al debut en la Liga Pre-Federal, rotó jugadores, siguió probando variantes y tuvo a ocho jugadores en doble dígito.

La fecha continuará en la noche del miércoles en el Maxigimnasio del Parque Guerrero.

Síntesis Racing – Chacarita:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Domínguez, M. y Zárate, F.

Racing (124): Cuadrillero (9), Sesto (19), Sandoval (15), Delgado (14), Weisbeck (3) -FI- Díaz Herrera (14), Yaben (12), D´Alessio (10), Pietrafesa (14), Larregina (2), Santana (0), Ciuffetelli (12). DT- Matías Orlando

Chacarita (70): Hernández (8), Enicnas (26), González (0), Migliazzo (9), Grimaldi (8) -FI- Urrutia (3), Saint Martin (2), Pioli (10), Costa (2), Castronuovo (2). DT- Martín Encinas

Parciales: 36 – 15; 64 – 31; 90 – 55 y 124 – 70