Fútbol Local: RAC y CEO terminaron iguales otra vez y hubo triunfo "Celeste"

El certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría cerró la 4° fecha en dos escenarios y fue con triunfo para Loma Negra en el Ricardo Sánchez e igualdad entre Racing y Embajadores.

En el Buglione Martinese, Racing y Embajadores volvieron a quedar a mano en el cotejo que cerró la programación olavarriense. Fue 2 a 2 en un entretenido duelo.

Nehemías Loza Torres y Uriel Mormanto, con un gol en cada tiempo, habían puesto en ventaja al “Chaira”, pero la visita igualó con los tantos de Luciano Rojas y Nicolás Arista en contra de su propio arco.

Al igual que sucediera en el Torneo Regional Amateur, los equipos alternativos de Tavare y San Julián tuvieron el mismo libreto, los locales salieron decididos a mostrar su supremacía y a los pocos minutos se puso en ventaja, pero no lo supo aguantar y la visita le empató dos veces.

Buenas apariciones de Nehemías Loza Torres a los 12´ que aprovechó un centro desde la izquierda y envió la pelota lejos del arquero diplomático y en la segunda parte, el que apareció por atrás de toda la defensa visitante fue Uriel Mormando que capitalizó el centro que llegó desde la derecha cuando iban 62´.

Previamente, Luciano Rojas cambió la pena máxima por gol cuando iban 54´ en una decisión que protestó todo Racing y a los 77´, Nicolás Arista no pudo evitar que el disparo que Franco Fernández estrelló en el palo pegara en su humanidad y entrara.

Tuvieron chances para desequilibrar la igualdad, hubo también alguna pierna fuerte, pero terminó siendo reparto de puntos ante un buen marco de público.

Además, en el Ricardo Sánchez, Loma Negra hizo de anfitrión de El Fortín y se quedó con la victoria por 2 a 1 para ser líder de la tabla de posiciones con 10 puntos.

En la primera parte, Matías Da Rosa marcó los dos goles del “Celeste” y en el complemento, el descuento “Fortinero” fue obra Ibrahim Riva.

Síntesis Racing – Embajadores:

Estadio: Buglione Martinese

Árbitro: Marcos Palavecino

Racing (2): Nicolás Arista; Joe Fernández (F. Tucker), Juan Wagner, Mateo Gómez Navarro, Berando Pérez Ramírez; Jonathan Galmez, Manuel Scacheri, Nehemías Loza Torres (T. Kolman); Uriel Mormando, Fermín Kolman, Román Garabento. DT- Carlos Tavare

Embajadores (2): Francisco Bonetto Lopresti; Enzo Carrera (T. Pintos), Valentín Tejada (H. Alves), Franco Gómez, Gerónimo Colo; Santino Sacchi, Bautista Biondi, Joel Zalazar (F. Di Lorenzo; J. Aguer); Lucas Torres; Franco Fernández; Luciano Rojas (B. Rey). DT- Jonatan San Julián

Amonestados: Arista, Pérez Ramírez, Tucker (RAC); Biondi, Fernández (CEO)

Expulsados: no hubo

Goles: 12´ PT Nehemías Loza Torres (RAC); 9´ ST Luciano Rojas (CEO); 17´ ST Uriel Mormando (RAC); 32´ ST Nicolás Arista e/c (CEO)