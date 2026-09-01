Lanús probó en Olavarría y se llevó una decena 

El fútbol formativo de Olavarría recibió una nueva prueba de captación de futbolistas y el Club Lanús llegó al Tete Di Carlo para observar a más de 300 deportistas y seleccionó a varios.

Futbolistas de entidades locales y de la Región nacidos entre 2010 y 2014 completaron una primera instancia evaluatoria del “Granate” que estuvo a cargo de Diego González y confirmados los seleccionados, dicen presentes en el predio de la entidad directamente afiliada a la Asociación del Fútbol Argentino.

Decena de futbolistas de clubes de Olavarría viajaron a Lanús para una nueva instancia de prueba.

Bautista Izarriaga y Donato Díaz, ambos categoría 2012 de Loma Negra, Salvador Di Stéfano -2012- de Racing, Joaquin Ramírez, Mateo Correa y Lionel Martin -todos 2012- de El Fortín y Benjamín Borra -2012- Tiziano Nicolosi y Lautaro Tito de Embajadores conforman la nómina de la importante delegación local que sumará entrenamientos en el "Grana" durante el transcurso de toda la semana.