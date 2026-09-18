Casi 6300 casos de afecciones respiratorias agudas este invierno

Se registraron entre la semana 26 y la semana 38 de este año (desde el 9 de julio a mediados de septiembre) 6.276 notificaciones de infecciones respiratorias agudas (IRA) en la Región Sanitaria IX, que abarca a los partidos de Azul, Benito Juárez, Bolívar, General Alvear, General La Madrid, Laprida, Las Flores, Olavarría, Rauch yTapalqué.

El dato surge de un trabajo llevado adelante por profesionales médicos de la institución que dirige el licenciado Ramiro Borzi, con fecha de corte el pasado 16 de septiembre.

El número representa el 27,7% del total acumulado en 2026. La enfermedad tipo influenza fue el evento predominante en este período, con un 79,3% de las notificaciones, le siguió en frecuencia la bronquiolitis en menores de 2 años (11,9%) y la neumonía (8,8%).

De acuerdo con este informe epidemiológico se observó un descenso de las notificaciones entre las semanas 29 y 30, seguido por un repunte hacia la semana 33, cuando se registró el pico de este período. Desde la semana 34 se empezó a observar una sostenida tendencia decreciente.

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) constituyen una de las principales causas de consulta ambulatoria y de internación durante el período invernal en Argentina, con una carga desproporcionada sobre la población pediátrica menor de 2 años y sobre los adultos mayores.

La vigilancia de estos eventos a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) permite caracterizar el comportamiento estacional, identificar picos de circulación viral y orientar la respuesta sanitaria a nivel local.