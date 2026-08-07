“La gente llega con sus pedidos, pero también con sus agradecimientos y con sus sueños”

En Olavarría como en todo el país se celebra este 7 de agosto el Día de San Cayetano, el patrono del pan y el trabajo que, nacido en Venecia, se convirtió en uno de los religiosos más venerados de la Argentina.

Su figura llegó a Santiago del Estero desde España, encontró su santuario en Buenos Aires promovido por Santa María Antonia de San José y en la Ciudad tiene su templo en el Barrio CECO, donde -como cada año- este viernes a primera hora de la mañana el padre Marcos Picaroni ofreció unas reflexiones sobre connotaciones de la jornada.

“Esta es una fiesta para todo el pueblo” subrayó y sumó: “Hemos elegido como lema para este año ‘San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo’. La gente llega a los lugares de culto con sus pedidos, pero también con sus agradecimientos, con sus sueños, con su vida. Con lo lindo y con lo difícil también”.

“Pensamos que es un día que, desde la fe, desde la esperanza, desde el sentimiento de pueblo que camina junto esta devoción por San Cayetano nos fortalece para seguir caminando” dijo.

“Se da como un sentimiento religioso de fe, donde lo que es bueno y nos ayuda a la vida de cada día se agradece porque hay un sentido de Dios muy profundo, aunque uno no venga a la misa y cuando la vida nos supera -entonces- nos aferramos a una ayuda que viene de Dios, que viene del Santo. Surge con fuerza la devoción y también surge en los tiempos más difíciles la creatividad para apoyarse, para organizarse”, siguió el padre Picaroni.

En este sentido mostró la esperanza de que “sea un tiempo que como pueblo nos organicemos mejor, que no reine el individualismo, cada uno con su vida, con su pantalla y que nos apoyemos en esa búsqueda de caminar juntos”.

Contó luego que el obispo Hugo Manuel Salaberry “estuvo anoche, porque en nuestra Diócesis tenemos tres iglesias grandes de San Cayetano, aquí en Olavarría, en Azul y en Tandil, donde es una barriada muy grande, entonces cuando él no puede estar en dos lados a la vez o se anticipa o las recorre el mismo día de San Cayetano”.

Sobre la cena compartida con monseñor Salaberry reveló que “compartimos un lindo mensaje con motivo de la alegría que estamos sintiendo por la tan esperada visita de nuestro Papa León, quien gratamente ha sido una continuidad de Francisco y varias de las cosas que se pusieron de relieve durante los 12 años de Francisco hemos visto que se siguieron y se continuaron, como el cuidado del inmigrante, el cuidado de la casa común, la dignidad de la persona humana”.ç

En sus palabras finales el padre Picaroni contó detalles de la jornada, que propondrá el rezo del Rosario durante toda la jornada; cuatro celebraciones en el templo, con misas a las 10.30, a las 14, a las 16 y a las 20 y la procesión que saldrá desde las 15 de la esquina de Berutti y Avellaneda y transitará los barrios Bancario, ARA San Juan, Barrio CECO.