El cementerio de trenes más grande del país está en Tandil



En la antigua Playa de Maniobras del Ferrocarril General Roca, a pocos minutos del centro de Tandil, funciona el cementerio de trenes más grande de la Argentina: un predio ferroviario donde quedaron varadas locomotoras, vagones, grúas y coches de pasajeros desde que el transporte de carga por riel perdió peso frente al camión y las rutas. Ahí, entre sierras, quesos y la Piedra Movediza, Tandil esconde este rincón mucho menos conocido y bastante más enigmático, que hoy atrae a exploradores urbanos y fotógrafos curiosos por ver de cerca los restos de un país que alguna vez movió buena parte de su producción sobre rieles.



Un predio con historia ferroviaria



El lugar ocupa terrenos de la antigua Playa de Maniobras del Ferrocarril General Roca. Ahí se armaban, durante décadas, las formaciones de carga que llevaban piedra, granito y cereales hacia distintos destinos clave como Buenos Aires, Bahía Blanca, Quequén y Mar del Plata.



Hoy ese mismo predio funciona como una postal industrial a cielo abierto: entre pastizales, rieles en desuso y estructuras oxidadas, se pueden ver vagones tolva, coches viejos, maquinaria pesada y locomotoras dadas de baja. No es un atractivo turístico formal, pero de a poco se convirtió en un punto de referencia para exploradores urbanos, fotógrafos y curiosos que buscan otra cara de Tandil.



Cuando el tren llegó y cambió la ciudad para siempre



El ferrocarril llegó a Tandil el 19 de agosto de 1883, con la extensión del ramal del Ferrocarril del Sud. Aquella llegada se recuerda como un antes y un después para el desarrollo local, porque conectó a la ciudad con otros centros urbanos y le abrió nuevas puertas al comercio.



El impacto no fue solo económico: también reordenó el mapa urbano. El trazado de las vías impulsó el crecimiento del Barrio de la Estación, corrió los límites del poblado y ayudó a que surgieran nuevas localidades y paradas dentro del partido, entre ellas Iraola, Vela, Gardey, De la Canal, Azucena, Fulton y La Pastora. En esa época, el tren era mucho más que transporte: significaba progreso, movimiento de mercadería a gran escala, llegada de migrantes y una conexión directa entre la producción tandilense y mercados más grandes.



La piedra tandilense, protagonista de la historia



Durante buena parte del siglo XX, Tandil y Olavarría fueron zonas clave para la extracción de piedra y granito. Desde la playa de maniobras salían los trenes cargados con material de las canteras, rumbo a puertos y grandes ciudades, en muchos casos para terminar formando parte de obras viales y urbanas.



Ese vínculo entre canteras y ferrocarril fue tan fuerte que se tendieron ramales exclusivos hacia yacimientos importantes, lo que agilizó el traslado de piedra y potenció la economía regional. Todavía se conservan referencias a trazados vinculados a canteras como Cerro Leones, parte de esa memoria industrial que sigue viva en la zona. Por eso el cementerio ferroviario no es solo un conjunto de chatarra: es una marca concreta de una Argentina productiva, con un ferrocarril que unía regiones y sostenía el crecimiento de las ciudades.



En el predio conviven distintas piezas que resumen etapas enteras del transporte nacional: vagones tolva para minerales y granito, vagones cerrados para mercadería, coches de pasajeros, locomotoras fuera de servicio, grúas ferroviarias y maquinaria pesada.



La escala del lugar impresiona: formaciones alineadas, chapa oxidada, vidrios rotos, rieles tapados por el pasto y vagones que parecen haber quedado congelados en otra época. Esa estética entre nostálgica y cinematográfica explica por qué el sitio ganó terreno en redes sociales y entre quienes hacen contenido de turismo ferroviario.



A diferencia de un museo tradicional, acá no hay carteles, boletería ni visitas guiadas. Esa ausencia de intervención le da al predio una atmósfera particular, pero también obliga a ser cuidadoso: no se recomienda meterse en estructuras deterioradas ni tocar el material ferroviario, ya que no es un espacio turístico habilitado.



Recomendaciones para conocer el lugar



El cementerio de trenes está en los alrededores de la antigua Playa de Maniobras del Ferrocarril General Roca, dentro de la ciudad de Tandil. Su cercanía con el centro permite sumarlo a una escapada más amplia, junto con los atractivos clásicos de la ciudad serrana.



Lo ideal es ir de día, con calzado cómodo, y respetar los límites del predio: como no cuenta con servicios turísticos habilitados, conviene mirar desde zonas seguras, evitar estructuras inestables y priorizar el cuidado personal y del patrimonio. Para sacar fotos, los mejores momentos suelen ser la mañana o el atardecer, cuando la luz resalta el óxido del metal contra el paisaje de sierras.



El símbolo de un país que dejó de mirar al riel



El cementerio de trenes de Tandil también cuenta, sin quererlo, la historia de un cambio de época: la de un país que giró de la matriz ferroviaria hacia las rutas y el transporte automotor. El crecimiento del camión y la expansión vial fueron dejando fuera de circulación a buena parte del material rodante de carga.



Aun así, entre esos vagones inmóviles sigue latiendo una historia de trabajo, migración y desarrollo. Más que un rincón abandonado, el predio funciona como un testimonio silencioso de lo que significó el ferrocarril para la economía y la sociedad argentina.



Con información de La Opinión de Tandil.

