El 10° “Desafío Cura Malal” tuvo atletas de Olavarría 

La décima edición del “Desafío Cura Malal” volvió a reunir a cientos de amantes del trail running en Pigüé, donde más de 500 corredores de distintos puntos de la Provincia y atletas de los diferentes grupos de la Ciudad también dijeron presentes.

La competencia con recorridos de 10 y 25 kilómetros en uno de los circuitos más exigentes y tradicionales del calendario bonaerense tuvo varios podios locales.

En la distancia mayor, Mercedes Lorenzo fue 11° en el mejor resultado local y también completó la distancia Daniela Menon entre las Damas y Caballeros, lograron cruzar el globo, Juan Núñez, Ignacio Spina, Iván Recabarren, Pablo Molina, Sergio Bibiloni, Cristian Becker, Augusto Striebeck, Maximiliano Viera, Héctor Lendi y José María Rossi.

Por otro lado, en los 10K, Marcela Lezaeta fue la quinta mejor Dama con 1:33:03 y también estuvieron María Picazo, Sandra Aguayo, María Rodríguez, Aldo Lantieri y Ricardo Viera.