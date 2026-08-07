Quedó inaugurado el Centro de Recolección de Leche Humana 



En el inicio de la tarde de este jueves se llevó a cabo en el sector de maternidad del Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura” la inauguración formal del Centro de Recolección de Leche Humana, un espacio que permite la incorporación de nuestro Municipio a la Red de Bancos y Centros de Recolección de Leche Humana de la Provincia de Buenos Aires.



La actividad contó con la participación del intendente Maximiliano Wesner, funcionarios municipales, autoridades del nosocomio local y personal médico.



El intendente Maximiliano Wesner destacó la importancia de la incorporación de este servicio y agradeció las gestiones realizadas desde el Consejo de Salud y la colaboración por parte del Rotary San Vicente para poder dotar el espacio del equipamiento necesario para su óptimo funcionamiento.



En la ocasión se explicó que el espacio funcionará los días miércoles en el horario de 9 a 12 horas. Además, se detalló que la leche recolectada en Olavarría será trasladada al Banco de Leche Humana del Hospital San Martín de La Plata, donde se analizará, pasteurizará y distribuirá a los bebés que más la necesitan.





Cabe recordar que la Ley 14.787 regula a nivel provincial la donación y conservación de leche humana. Bajo esta normativa, desde el Centro local se contactará a las personas donantes, se verificarán los requisitos y se guiará la extracción.



En este marco, este viernes se llevó a cabo en el Salón Rivadavia una jornada dirigida a profesionales de equipos de salud, estudiantes de carreras afines y a toda la comunidad interesada en la temática.



Durante la jornada se abordaron ejes clave como lactancia y separación neonatal, calostroterapia, beneficios y técnicas de amamantamiento, salud mental y lactancia, mitos y verdades.



La capacitación contó con una nutrida participación de profesionales de pediatría, tocoginecología, enfermería, salud mental, residentes y diferentes servicios del Hospital.





Donación de leche humana



Toda mujer sana que esté amamantando puede donar, bajo las siguientes pautas.



Requisitos

_ Estar amamantando, con leche en exceso.

_ Buen estado de salud (se evalúa en una entrevista).

_ Análisis de sangre negativos: VDRL, Chagas, toxoplasmosis, HIV, hepatitis B y C, HTLV I y II.

_ No consumir alcohol, drogas ni medicamentos contraindicados, y no fumar.

_ Completar el consentimiento informado, donde se informa cómo es el procedimiento.



Se puede donar en cualquier momento de la lactancia. No hay cantidad mínima ni máxima.





Envases y rotulado



Usa siempre un recipiente apto alimento con tapa de plástico limpia y esterilizada. El recipiente que recomendamos es el de plástico polipropileno apto alimentos (en la base dice: PP Triángulo reciclable Nº 5).



También pueden usarse frascos de vidrio esterilizados (de café chico o yogurt) con la tapa de plástico limpia. El vidrio es la mejor opción como envase de almacenamiento. Es el material menos poroso y ofrece la mejor protección para la leche congelada.



Por consultas y asesoramiento, acercarse al Centro en día y hora mencionada o bien comunicarse al cel. 2284-692665, o por mail a lactanciaolavarria@gmail.com.

