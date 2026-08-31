Básquet Femenino: la Primera División tuvo dos partidos

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la máxima categoría femenina siguió adelante con su calendario y fue con triunfos para Estudiantes y Sport Club Trinitarios.

En la tarde del sábado, Estudiantes recibió a Racing de La Madrid en el Maxigimnasio y se impuso por 50 a 39. Fue el segundo festejo del “Bata” en su primera participación en el ámbito local para el equipo mayor.

Por otro lado, Henderson Fútbol Club y Sport Club Trinitarios tuvieron su debut en la tarde del domingo y fue victoria para las bolivarenses. En un reñido partido, Sport Club Trinitarios se impuso 38 a 37.