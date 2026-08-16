Juegos, alegría, música y mucho color en el multitudinario Festival de las Infancias

“El sol salió para nosotros” decía la locutora del escenario central del Festival de las Infancias este domingo alrededor de las 16.45 y era algo más que una metáfora.

A las 11 de la mañana reinaba la incertidumbre en todo el partido de Olavarría acerca de la condición climática y por lo tanto para la realización de esta fiesta que año tras año rinde homenaje a los reyes y las reinas de los hogares.

Y mágicamente -o no- a las 13 asomó Febo y dio paso a una celebración total en el Parque Eseverri.

“Para lo que daba el clima entre ayer y hoy estábamos en duda de si hacerlo hoy o mañana. Por suerte el clima acompañó y esto hace que la gente también acompañe” valoró Sofía Arévalo, subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Olavarría, con una multitud a sus espaldas y familias enteras que no paraban de ingresar de los cuatro costados en uno de los espacios verdes más bellos que tiene la Ciudad.

La Orquesta Escuela y la Banda Escuela fueron las encargadas de dar inicio a las propuestas, con sendas presentaciones que se realizaron de manera consecutiva minutos después de las 14 horas. Luego, ya en el escenario principal, Caty Weslate fue animadora, pero también protagonista junto a Plim Plim, Guerrera K-pop, Alegro Andante y la Bandurría.

La funcionaria se mostró “contenta con el resultado” y a esa altura de la tarde (alrededor de las 16) calculaba en 10 mil personas la asistencia a la tradicional conmemoración de cada mes de agosto para los más pequeños.

Para sintetizar, la funcionaria resumió que en el Parque se ofrecieron este domingo “distintas actividades y propuestas recreativas, la carpa de MANO y la iglesia con las donaciones de comida y chocolatada caliente, pocholos y cubanitos gratuitos para todos”.

A la derecha del escenario se dispuso un lugar para primeras infancias, “una idea que implementamos el año pasado y la verdad que resultó muy bien, parkour y un escenario 360 con shows”, dijo.

Los juegos inflables fueron la delicia de niños y niñas de todas las edades, dispuestos en el fondo del Parque, de espaldas a la Ruta 226. También hubo una zona destinada a juegos ambientados en la Edad Media y actividades propuestas por las Escuelas Municipales de Artística, el área municipal de Patrimonio, el Polo Educativo y Recreativo “La Máxima”, el Centro Cultural San José, las áreas de Turismo, Niñeces y Adolescencias y Deportes Municipal.