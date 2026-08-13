“Stella”: un proyecto que busca llevar la innovación hasta la atmósfera





Estudiantes de la Tecnicatura en Informática Personal y Profesional de la EES Técnica N.º 2 “Luciano Fortabat” de Olavarría trabajan en un proyecto científico y tecnológico que combina programación, electrónica, comunicación y diseño. Se trata de “Stella ST”, una cápsula estratosférica que tiene como objetivo alcanzar la mayor altura posible mediante globos de helio.

La propuesta surgió a partir de la iniciativa de un profesor, quien planteó la posibilidad de desarrollar un proyecto de estas características dentro de la escuela. A partir de allí, los estudiantes comenzaron una etapa de investigación y planificación que les permitió darle forma a la iniciativa.

“Somos de la Escuela Técnica Nº 2 Luciano Fortabat, de la Tecnicatura Informática. Nuestro proyecto se llama Stella y es una cápsula estratosférica. La idea es llevarla lo más alto que podamos junto con globos de helio”, explicaron los estudiantes.

Durante el vuelo, el equipo buscará registrar un video del ascenso y descenso de la cápsula y obtener diferentes datos telemétricos, entre ellos temperatura, presión y latitud, para conocer las condiciones a las que estará expuesto el dispositivo durante el recorrido.

Un proyecto construido entre todos

El desarrollo de "Stella ST" involucra a todos los estudiantes del curso, que actualmente se organizan en dos grupos de 13 integrantes. Cada grupo trabaja en diferentes jornadas y participa en las distintas etapas necesarias para avanzar con el proyecto.

A su vez, los estudiantes se distribuyen en áreas específicas como comunicación, vuelo, redes sociales y diseño, entre otras tareas vinculadas al desarrollo de la cápsula.

La coordinación es uno de los principales desafíos. “Es complicado, vamos viendo todas las partes del proyecto y compartiendo toda la información”, señalaron, destacando la importancia del trabajo en equipo para que cada área pueda avanzar de manera coordinada.

Más allá del desafío tecnológico, Stella ST representa también una experiencia educativa en la que los estudiantes pueden aplicar conocimientos adquiridos durante su formación y, al mismo tiempo, incorporar nuevas herramientas a partir de la investigación y la práctica.

Una iniciativa que busca trascender





Uno de los objetivos principales del equipo es que Stella ST no sea solamente un proyecto de una generación de estudiantes, sino que pueda continuar creciendo dentro de la institución.

“La idea es que esto quede. Nosotros le daríamos un comienzo y que los años posteriores lo sigan manteniendo”, explicaron.

En ese sentido, el deseo del grupo es que el próximo año pueda realizarse un nuevo lanzamiento de Stella, dando continuidad al trabajo iniciado y permitiendo que futuras generaciones de estudiantes se incorporen al proyecto.

El desafío de conseguir apoyo

Actualmente, el equipo también se encuentra en la búsqueda de patrocinadores que puedan colaborar para concretar el lanzamiento y continuar desarrollando la tecnología necesaria.

Desde la escuela destacan que se trata de una iniciativa nacida en una institución pública y llevada adelante principalmente por estudiantes y docentes, con el objetivo de demostrar que desde las aulas también es posible desarrollar proyectos científicos y tecnológicos de gran alcance.

"Stella ST" busca así superar los límites de la escuela y convertirse en una experiencia que inspire a otros jóvenes a acercarse a la ciencia, la tecnología y la educación, demostrando que las grandes ideas también pueden comenzar en un aula de Olavarría.

Para quienes desean colaborar con algunos de los elementos necesarios para el proyecto como por ejemplo sensores, GPS, globos de helio, entre otros elementos deben comunicarse a través del Instagram de @stella_st.26