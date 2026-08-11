Fútbol Menor: arrancó el Torneo Clausura “Chino Benítez”

En el Buglione Martinese comenzó el segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las Inferiores.

Tras la suspensión del pasado sábado finalmente comenzó la acción del Torneo Clausura “Chino Benítez” con cuatro partidos en el estadio “Chaira”.

En lo que respecta a resultados, el “Carbonero” logró sumar en todos los duelos sumando dos victorias y dos empates.

Los resultados:

En Décima:

Racing 0 – 2 Ferro

En Novena:

Racing 0 – 2 Ferro

En Sexta:

Racing 1 – 1 Ferro

En Quinta:

Racing 3 – 3 Ferro