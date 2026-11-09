Automovilismo: victorias para Benito y Villamayor

Pilotos de Olavarría se lucieron en diferentes categorías y lograron subirse a lo más alto del podio en las Finales dominicales.

En el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, Nicolás Villamayor logró su tercera victoria de la temporada en el Turismo 4000 Argentino y sigue con chances de quedarse con el título de la divisional.

Villamayor lidero la competencia desde la primera curva, donde superó por la parte externa de la pista a William Newing y con el correr de las vueltas solo aumentó su supremacía al mando del Ford Falcon N°1.

Tras logar su tercera victoria en la temporada, el actual campeón de la categoría quedó segundo en el campeonato con un total de 293 puntos, a 40.50 unidades del líder Sebastián Salse.

Por otro lado, en el Autódromo Ciudad de Concordia se corrió una nueva fecha el Nuevo Car Show y Nicolás Benito sumó una nueva victoria para ser líder absoluto de la Clase 1.

La Final tuvo a Benito largando desde la posición de privilegio, sin embargo con el correr de las vueltas cayó al tercer lugar y recién promediando la carrera, logró recuperar el “1” que luego se encargó de mantener.

Consumado el sexto triunfo de la temporada, el olavarriense llega a la fecha de definición campeonato como líder absoluto, con 20 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor.