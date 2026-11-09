Histórica misa del papa León XIV en Buenos Aires: el mensaje dirigido a la familia argentina

“Queridos hermanas y hermanos” fueron las primeras cuatro palabras que emitió el papa León XIV frente a una multitud de fieles. Eran las 12:05. Antes habían sonado canciones de misa, habían alternado las oraciones de alabanzas, el conductor Fernando Bravo había leído la profecía de Ezequiel y un clérigo enseñado el evangelio según San Juan. El pontífice daba comienzo así a la primera santa misa en Argentina en los últimos 39 años. La última había sido el 12 de abril de 1987, un domingo de Ramos, ante una multitud estimada en aproximadamente un millón de personas, congregadas en torno a la avenida 9 de Julio.

En el Monumento de los Españoles, el número se duplicó. Según estimaciones del gobierno nacional, más de dos millones de personas se acercaron a las inmediaciones de la intersección de la avenida del Libertador con la avenida General Sarmiento, en pleno barrio porteño de Palermo, para escuchar las palabras del Santo Padre, que los saludó diciéndoles “queridos hermanas y hermanos”. En el público, se repartían figuras del gobierno nacional con referentes de la iglesia y de la sociedad civil.

Lo mismo había dicho horas antes en su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. Las mismas primeras cuatro palabras que precedieron a las siguientes 1290 que pronunció en un discurso que se extendió a lo largo de doce minutos y en donde cargó de contenido político su defensa por los más vulnerables. Frente a los residentes de la institución, había dicho que las vidas de las personas con discapacidad “no son un peso para la sociedad; son una bendición” y remarcado que “el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”.

Sostenía la misma línea que había inaugurado en su primer acto en el país: cuando en el discurso inaugural de su gira reclamó políticas centradas en la dignidad humana, advirtió sobre prácticas ilícitas y propuso acuerdos para resolver las diferencias públicas. En el Palacio Libertad y con Javier Milei a dos metros, su saludo fue más protocolario. Se dirigió al “Señor Presidente de la República, distinguidas autoridades y miembros del cuerpo diplomático, señoras y señores” y durante 25 minutos, interrumpidos por aplausos y ovaciones, dijo 2574 palabras.

Bajo un cielo celeste, en una atmósfera que supera apenas los veinte grados, luego de recorrer poco más de dos kilómetros por la Avenida del Libertador y saludar a sus fieles apostados a sus costados, tras escuchar el aliento de la gente al compás de una cántico bien argentino “León, amigo, el pueblo está contigo”, luego de hilvanar 1149 palabras durante once minutos, había difundido un mensaje con menos connotación política y más contenido religioso. Habló del Evangelio, de la visión del profeta Ezequiel, del legado del Papa Francisco y tomó como núcleo narrativo el concepto de familia y lo que significó ese actor social en la historia argentina.

“La historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo. En su tierra, lugar de encuentro de culturas y de etnias diferentes, la familia ha sido la realidad donde transmitir la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada. No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época”, expresó.

Antes había enumerado las situaciones complejas por las que atraviesan las familias: “la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares”. Pidió que la familia le abra sus puertas a Cristo y le hable con naturalidad de Jesús a sus hijos. “En la intimidad del hogar la fe se transmite junto con la vida por medio de los gestos más sencillos: la bendición antes de comer, una oración antes de ir a dormir, el perdón y la escucha mutua, los abuelos que enseñan a rezar, ir a Misa los domingos, prepararse para hacer un retiro o una peregrinación. La familia es, en efecto, el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo”, expresó.

Evocó la palabra apasionada del papa Francisco, a quien destacó como obispo de esta misma ciudad. Fue el único momento en que los presentes lo interrumpieron con un aplauso. “La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu”, prosiguió el santo padre.

“Queridas familias, ¡las exhorto a ser protagonistas en la evangelización! La Iglesia argentina las necesita. Sostengan en su misión a los obispos, a los párrocos, a los agentes pastorales, a los catequistas”, exclamó y expresó que la vitalidad de la Iglesia recupera el entusiasmo “cuando las familias, animadas por la fe, rezan unidas y viven su ministerio de anuncio de la Buena Noticia”. Eso produce una renovada fecundidad y revive su misión educativa. “A la Virgen María, Nuestra Señora de Luján, y a su esposo san José encomendamos todas nuestras familias. Precisamente en la Sagrada Familia de Nazaret el Hijo de Dios encontró una casa en el mundo; que Él nos bendiga, para que también nuestras casas sean templo de su presencia”, concluyó.

Ya eran las 12:16 del mediodía. El discurso había terminado. El silencio inmediato alentó a los presentes a vivar al santo padre con otro cántico bien criollo: “Viva el Papa, viva”. Entre la multitud, lo que había en esencia eran personas acompañadas por otras personas, familiares acompañados por familiares, madres y padres con hijas e hijos, hermanos y hermanas. Como a quienes saludó el Papa cuando dio comienzo a la primera santa misa en suelo argentino en los últimos 39 años, que concentró la atención en la familia argentina.