La torre de control del Aeródromo llevará el nombre de un veterano de Malvinas

El Honorable Concejo Deliberante de Olavarría aprobó este jueves, durante su 16° sesión ordinaria, la ordenanza que establece que la torre de control del Aeródromo Municipal “Carlos V. Portarrieu” pase a denominarse “VGM Gustavo Sergio Teuly”, en reconocimiento a su participación en la Guerra de Malvinas y su trayectoria en la comunidad.

La propuesta llegó al cuerpo legislativo a través de un pedido de sus compañeros, amigos y familiares, con el objetivo de mantener vivo su recuerdo y reconocer su historia. Teuly es olavarriense y en 1982 viajó a las Islas Malvinas, donde permaneció durante 74 días. Allí se desempeñó como jefe del grupo de ingenieros y fue tomado prisionero de guerra.

Tras su regreso, desarrolló una extensa trayectoria como trabajador municipal, pasando por distintas áreas. Durante muchos años estuvo al frente del Aeródromo Municipal, donde desempeñó una labor que también fue destacada en el marco de este reconocimiento.

La denominación de la torre de control representa una manera de acompañar y homenajear a los héroes de Malvinas, además de dejar un reconocimiento permanente a quien fue parte de la historia del Municipio.

“Reconocer su labor en el aeropuerto, la verdad es que es muy bueno. Fue muy intensa. Que su nombre quede de por vida nos llena de orgullo, tener un compañero veterano de guerra”, expresaron Veteranos de Guerra.

Por otra parte, durante la sesión se aprobó una ordenanza presentada por el Departamento Ejecutivo que autoriza la celebración de un contrato de leasing con Provincia Leasing S.A., destinado a incorporar maquinaria para la ejecución de obras públicas.

En materia educativa y de salud, Fuerza Patria presentó dos comunicaciones de acompañamiento a iniciativas legislativas provinciales: la Ley de Bienestar Emocional, que modifica la Ley Provincial de Educación 13.688, y el proyecto de Régimen Integral de Prevención y Regulación de las Apuestas en Línea, presentado recientemente en Olavarría.

Por su parte, La Libertad Avanza impulsó una resolución para declarar de interés legislativo la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina. Además, presentó un pedido de informes, que fue aprobado, sobre la situación de jóvenes y adultos con discapacidad en el Partido de Olavarría.

Entre las iniciativas de la UCR, se aprobó un pedido de informes sobre la implementación de la Ordenanza 5730/25, que establece espacios libres de violencia y discriminación.

En tanto, el bloque Por Más Libertad logró la aprobación de distintos proyectos vinculados con infraestructura y servicios públicos. Entre ellos, un pedido para relevar la disponibilidad de oxímetros de pulso con sensores pediátricos y neonatales en los centros de salud; un pedido de informes sobre la instalación y el recambio de luminarias LED en la ciudad y las localidades durante el período 2024-2026; y una resolución solicitando nuevas luminarias para Villa Alfredo Fortabat.

Además, el monobloque presentó una comunicación manifestando preocupación por los hechos delictivos registrados en el Partido de Olavarría durante las últimas semanas.

En otro orden, se aprobó por mayoría una resolución presentada por los bloques PRO y Juntos por Olavarría para establecer la acumulación temática de 100 proyectos de resolución relacionados con demandas vecinales de pequeñas obras, relevadas a través de una plataforma digital.

Los mismos bloques también impulsaron una resolución solicitando al Departamento Ejecutivo que responda una consulta anterior sobre estadísticas económicas municipales.

Finalmente, Fuerza Patria presentó una comunicación expresando preocupación y rechazo ante el ataque violento y los discursos de odio dirigidos contra trabajadoras sexuales trans en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.