La Escuela Primaria Nº 1 se consagró campeona nacional en la Feria de Ciencias



Estudiantes de 6º A y 6º B la Escuela Primaria Nº 1 “Juan Bautista Alberdi” se consagraron campeones nacionales en la Feria Nacional de Ciencias, Arte y Tecnología que se llevó adelante en Jujuy durante el mes de octubre.



La Escuela Primaria Nº 1 obtuvo el máximo galardón con su cuento “Misterio en el club”, perteneciente al proyecto “Memoria, la última dictadura militar y la inclusión”.

Para felicitarlos, el intendente visitó el establecimiento este martes y fue recibido por la directora Carolina Angerami y la vicedirectora Magalí Arramón.



En la instancia final participaron más de 400 estudiantes de 23 provincias, con más de 84 proyectos. El trabajo fue desarrollado durante todo el año por estudiantes y docentes de sexto, bajo la coordinación de las docentes Rocío Brizzio y Mariana González.



Previamente, el proyecto había resultado ganador en las instancias local, regional y provincial. Este premio no es solo un reconocimiento a la ciencia, sino al compromiso de la escuela pública en la construcción del futuro con memoria.

El libro “Misterio en el Club: un cuento que también es historia” cuenta con varios formatos accesibles: fanzine, QR, audiolibro, transcripción en braille, lenguaje de señas, video e impreso, y relata la aventura de cuatro personajes infantiles con acontecimientos históricos de Olavarría, tomando como escenario de referencia al Club Racing.



Para la elaboración de la obra, los estudiantes realizaron un exhaustivo trabajo de campo y revisión de documentos históricos de la época, analizando el impacto social y las repercusiones del período dictatorial en la vida cotidiana de la comunidad olavarriense.

