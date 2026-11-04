Más de 100 intervenciones de bomberos durante octubre



Durante octubre de 2026, Bomberos Voluntarios de Olavarría llevó adelante un total de 108 intervenciones, distribuidas entre el Cuartel Central y los Destacamentos Nº 1, Nº 2 y Nº 3.



En cuanto a la distribución territorial, el Cuartel Central concentró 86 intervenciones, mientras que el Destacamento Nº 1 (Loma Negra) realizó 8, el Destacamento Nº 2 (Sierras Bayas) otras 8 y el Destacamento Nº 3 (Hinojo) un total de 6.



Dentro de las intervenciones se registraron actuaciones en viviendas, vehículos, incendios forestales y otros tipos de siniestros. Asimismo, se realizaron 3 intervenciones de rescate y asistencia.



El balance mensual también contabilizó 225.552 minutos hombre, reflejo del trabajo, la preparación y el compromiso permanente de quienes integran la institución.

