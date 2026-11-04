Madre Teresa de Calcuta salió a desmentir un pedido libertario

La Escuela Especial Madre Teresa de Calcuta de Loma Negra y la Asociación Civil “Déjame Volar” salieron al paso de un proyecto de comunicación dado a conocer por concejales libertarios atinente a necesidades de la primera.

El texto de los ediles reclama que “el Departamento Ejecutivo Municipal otorgue un subsidio destinado a cubrir el consumo de energía eléctrica del Centro de Adaptación Laboral ‘Madre Teresa de Calcuta’, mediante un convenio que establezca el monto o porcentaje a cubrir, su plazo y su forma de rendición”.

En respuesta a ello y a través de sus redes sociales, con la firma de Vanesa Avila por “Madre Teresa de Calcuta” y Silvia Pereira por “Déjame Volar”, ambas entidades aclararon que “no se ha pedido a ningún bloque político, y mucho menos a la gestión de la Intendencia a cargo del intendente Maximiliano Wesner, ayuda para el pago del servicio de gas”.

“Dicha asociación civil (a cargo de la Escuela) es la responsable del pago. El comunicado se hace no sólo para disipar dudas entre el total desconcierto del pedido (que no fue) sino -por sobre todas las cosas- dejar en claro que nunca se pidió ayuda, en este caso a la gestión del Intendente como a nadie de su equipo” sigue el comunicado.

Luego rescata que “el intendente Maximiliano Wesner no sólo se ha preocupado ante cualquier inquietud, pedido y más, sino que ha escuchado con total empatía y compromiso los pedidos de la Escuela”.

“Estar, escuchar, gestionar y concretar son los pasos firmes que mostró siempre el Intendente. Por todo esto damos infinitas gracias al Municipio y a su equipo” añade.

Finaliza agradeciendo también “por estar y mostrar total y sincera empatía a la Escuela y amor hacia los jóvenes y adultos que concurren a la institución”.