Los cajeros funcionarán con normalidad en el feriado “extra large”

La visita del Santo Padre León XIV, la celebración del Día del Bancario y el fin de semana otorgaron a este comienzo del mes de noviembre características inéditas para las operaciones de las entidades financieras en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con el cronograma dado a conocer, los bancos de todo el país no van a atender al público el viernes 6 de noviembre por el Día del Bancario, el sábado 7 y el domingo 8 por el fin de semana, el lunes 9 por el feriado nacional, y el martes 10 por el feriado bancario dispuesto por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires el esquema tendrá una particularidad: el 11 de noviembre también fue declarado feriado provincial por la visita del Sumo Pontífice, por lo que podría haber una jornada adicional sin actividad en las sucursales alcanzadas por la medida.

Ante la contingencia este medio se puso en contacto con el gerente de uno de los bancos de la Ciudad, quien aseguró que la operatoria de los cajeros automáticos será con normalidad. “En ningún momento va a faltar dinero en nuestros cajeros”, señaló.

Otra fuente consultada dijo, en el mismo sentido, que “los cajeros van a operar con normalidad y se recargará el dinero en efectivo todas las veces que sea necesario”.

Aunque las sucursales permanezcan cerradas, los usuarios podrán continuar realizando distintas operaciones mediante los canales electrónicos. Las transferencias, los pagos de servicios, las consultas de saldos y movimientos y las operaciones a través de home banking y aplicaciones móviles seguirán disponibles.

En cuanto a los jubilados, el 70% de la clase pasiva percibe sus haberes a través de los cajeros automáticos, lo cual facilita la operatoria en los días de este feriado “extra large”.