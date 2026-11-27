Con una importante concurrencia de representantes de instituciones y entidades de todo el Partido, se llevó a cabo en la tarde del último jueves una charla informativa sobre el fenómeno climático de “El Niño”, en el marco de la continuidad de las acciones de prevención y preparación que impulsa el Municipio de Olavarría ante la posibilidad de que se registren períodos de abundantes precipitaciones.



La jornada, que se concretó en el Salón Rivadavia, contó con la participación del intendente Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo de la Comunidad Juan Pablo Arouxet y el director de Defensa Civil Adrián Guevara.



El jefe comunal fue el encargado de dar las palabras de bienvenida, quien explicó que el principal objetivo de la charla fue poder compartir consejos, recomendaciones y medidas preventivas que pueden implementarse en cada domicilio y en los distintos barrios del Partido. “Prevenir está en nuestras manos, en todas estas manos que de manera conjunta vamos a la acción de la prevención”, enfatizó.



“Les vamos a contar cómo venimos trabajando desde el equipo, con todas las instituciones en la previa de este fenómeno, que esperemos que no suceda, pero si sucede que nos encuentre de manera articulada en esta red que venimos conformando. Un entramado social, institucional, que sin lugar a dudas va a ser el principal canal de contención para esa externalidad negativa que puede llegar a dejar este suceso”, completó.



Posteriormente, el secretario de Desarrollo de la Comunidad narró los aspectos más relevantes del plan de abordaje integral que el Municipio viene desarrollando desde hace varios meses, a través de un trabajo articulado entre distintas áreas municipales, entre ellas Salud, Obras Públicas, Protección Ciudadana, Desarrollo Social, Planificación Estratégica y Comunicación y Diseño.



Esta labor se lleva adelante, a su vez, en permanente vinculación con clubes e instituciones de todo el Partido, entendiendo que la preparación y la prevención requieren de un trabajo conjunto entre el Estado Municipal y la comunidad.



“Este encuentro tiene que ver con reconocernos en la tarea diaria que hacemos, ese ida y vuelta que tenemos desde la gestión municipal con cada una de las instituciones. Es, a la par, reconocer el potencial que cada uno de ustedes tienen frente a estas situaciones, que nos preparamos para atender la emergencia, que ojalá no suceda, pero que no nos va a agarrar desprevenidos”.



Por último, el director de Defensa Civil se explayó acerca de la situación particular de nuestro Partido frente al fenómeno climático y ahondó particularmente en recomendaciones y acciones que pueden llevarse adelante en cada casa y en cada barrio constituyen un aporte fundamental para afrontar de manera colectiva los posibles efectos del fenómeno de “El Niño”.



Esos consejos o herramientas pueden ser consultados o descargados haciendo click aquí. Inclusive, se ofrece a instituciones la posibilidad también de requerir este tipo de jornadas o capacitaciones. Quienes estén interesados podrán hacerlo completando el siguiente formulario online.

