El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves el proyecto destinado a combatir la ludopatía y las apuestas online, que establece la prohibición del acceso de menores de edad a las plataformas digitales de juego y dispone restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio de las empresas del sector.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad tras un acuerdo entre el peronismo y La Libertad Avanza (LLA). El proyecto permanecía frenado desde hacía dos años y estaba próximo a perder estado parlamentario.

El tratamiento avanzó luego de los reclamos de la Iglesia para que se estableciera un marco normativo destinado a prevenir las consecuencias de las apuestas virtuales, especialmente entre niños y adolescentes.

Qué establece la nueva ley contra la ludopatía. Uno de los principales objetivos de la normativa es impedir que los menores de 18 años accedan a las plataformas de apuestas digitales. También establece una amplia prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar online.

Las restricciones alcanzan a las redes sociales, plataformas digitales, internet, medios audiovisuales, tecnologías de la información y la comunicación, además de la publicidad en espacios públicos.

La prohibición también comprende a los medios gráficos, radiales y televisivos, el emplazamiento de productos y cualquier otro canal de comunicación que pueda utilizarse con fines promocionales, incluidos aquellos que surjan como consecuencia de los avances tecnológicos.

Prohíben la publicidad de apuestas en las camisetas de fútbol. Uno de los puntos que generó mayores diferencias durante el tratamiento legislativo fue la prohibición del patrocinio de empresas de apuestas en la indumentaria deportiva.

La medida alcanza a una modalidad de publicidad extendida entre los clubes de fútbol argentinos, varios de los cuales mantienen acuerdos comerciales con compañíasdedicadas a los juegos de azar.

El Gobierno nacional pretendía introducir modificaciones orientadas a combatir las apuestas ilegales, aunque mantenía diferencias respecto de las restricciones publicitarias. Una posición similar sostenían la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y distintas instituciones deportivas que reciben aportes económicos de estas empresas.

Dónde estará permitida la publicidad de juegos de azar. La legislación establece excepciones a las restricciones publicitarias en determinados establecimientos habilitados para desarrollar actividades vinculadas con el juego.

La publicidad solamente estará permitida dentro de los siguientes espacios: Casinos, Bingos, Hipódromos, Casas de apuestas y Agencias de lotería.

Fuera de estos establecimientos, regirán las prohibiciones de promoción y patrocinio contempladas en la normativa sancionada por el Congreso, publicó NA.

Penas de hasta ocho años de prisión por las apuestas ilegales. La ley también incorpora sanciones penales para quienes desarrollen actividades vinculadas con los juegos de azar sin contar con las habilitaciones correspondientes.

En particular, establece penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes organicen o administren sistemas de captación de juegos de azar sin autorización de la jurisdicción competente.

Con la sanción definitiva, el Congreso concluyó el tratamiento de una iniciativa que permanecía pendiente desde hacía dos años y que busca prevenir la ludopatía, limitar la exposición de los menores a las apuestas digitales y combatir el funcionamiento de plataformas ilegales.