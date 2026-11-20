

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL GENERAL ORDINARIA



Se comunica a los señores asociados al Círculo Médico de Olavarría que el día 3 de Diciembre de 2.026, se llevará a cabo en la sede de la institución sita en calle 25 de Mayo 2255, la Asamblea Anual General Ordinaria.



Orden del Día

Designación de dos asambleístas para la firma del acta.-

2) Consideración de Memoria y Balance período 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026.-

3) Fijación de la cuota social.-

4) Designación de los Socios Vitalicios.-

5) Designación de tres miembros para la formación de la Junta Escrutadora.-

6) Renovación parcial de autoridades: Un (1) Vicepresidente por dos años; Cuatro (4) Vocales Titulares por dos años; Tres (3) Vocales Suplentes por un año, Tres (3) Miembros titulares de la Comisión Revisora de Cuentas por un año, y Un (1) miembro suplente de la Comisión Revisora de Cuentas por un año.-

Primer llamado: 14:30 horas.

Segundo llamado: 15:00 horas.



Dr. Gianelli Horacio Pedro Dr. Zuliani Maximiliano

Presidente Secretario





CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA



Se convoca asimismo a los señores asociados al Círculo Médico de Olavarría para el día 3 de Diciembre de 2.026, a Asamblea Extraordinaria, la cual también se llevara a cabo en la sede de la institución calle 25 de Mayo 2255, a los fines de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos socios asambleístas para firmar el acta.-

2) Reforma de los artículos 2 y 3 del estatuto social.-

Primer llamado: 15:30 horas.

Segundo llamado: 16:00 horas.



Dr. Gianelli Horacio Pedro Dr. Zuliani Maximiliano

Presidente Secretario