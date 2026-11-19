El 16,17 y 18 de octubre las docentes olavarrienses Ayelén Ramírez, Amelia Gallastegui y Natalia Vivas participaron del X Congreso sobre Pensamiento Filosófico Contemporáneo de la Sociedad Asturiana de Filosofía en la ciudad de Oviedo, Asturias.

Las profesoras integran el grupo de investigación "Filósofas del Sur" junto a Analía Arias y en diálogo con este medio indicaron que la participación "representa mucho más que compartir una producción académica: es llevar nuestras voces, nuestras experiencias educativas y nuestras maneras de pensar el presente y el futuro a nuevos territorios de diálogo".

"Filósofas del Sur" surgió en el Instituto de Formación Docente 22 y en el marco de esta experiencia, ya recibieron la invitación para participar en Francia del próximo Congreso.