HCD Estudiantil: 12 proyectos aprobados en la segunda sesión 



Este martes 6 de octubre se realizó la segunda sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante Estudiantil de Olavarría, durante la cual fueron aprobados 12 proyectos elaborados por estudiantes de distintas instituciones educativas del Partido.



Las iniciativas aprobadas abarcan propuestas vinculadas a educación, accesibilidad, transporte, infraestructura, formación laboral, servicios y espacios públicos, a partir de necesidades identificadas por los propios estudiantes.



Entre los proyectos aprobados se encuentra el de Fátima, que solicita la creación de un Programa de Orientación Vocacional, y el de Libertas, que propone la colocación de baldosas podotáctiles en sectores estratégicos del centro de Olavarría.



El Centro de Adaptación Laboral María Teresa de Calcuta logró la aprobación de un proyecto para solicitar la construcción de baños públicos en Loma Negra, mientras que la Escuela de Educación Secundaria N° 4 impulsó una iniciativa para el arreglo de la vereda ubicada en Avenida Crotto y Avenida Colella de Hinojo.



En relación con los espacios públicos, Rosario obtuvo la aprobación de un proyecto para la colocación de tres dispensadores de agua fría y caliente en el Parque Mitre. También fue aprobado el proyecto de la Escuela de Educación Secundaria N° 19 para solicitar un punto comunitario de abastecimiento de agua potable en Recalde.

La sesión incluyó además varias propuestas vinculadas al transporte urbano. La Escuela de Educación Secundaria N° 20 solicitó la modificación de la Línea 504 para incorporar una parada en Maipú y San Martín, mientras que la Escuela de Educación Secundaria N° 18 planteó la instalación de una garita de seguridad para pasajeros en la parada ubicada en Fassina y Alberdi.



Por su parte, Caneva logró la aprobación de una resolución para solicitar el cumplimiento efectivo de la aplicación de transporte urbano, y Estrada impulsó una propuesta para implementar vinilos reflectivos con el número y color identificatorio de cada línea en los laterales y la parte trasera de los colectivos que circulan por el Partido de Olavarría.



En materia de educación y formación laboral, fue aprobado el proyecto del CENS 451 para promover la articulación entre los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) y el Centro de Formación Profesional N° 401, con el objetivo de facilitar el acceso de los estudiantes a cursos y trayectos de formación laboral.



Finalmente, la Escuela de Educación Secundaria N° 16 obtuvo la aprobación de un proyecto para solicitar obras de mejora y mantenimiento del playón deportivo ubicado entre las calles Moisés Lebenson, Pasaje Vallecas, Laprida y Avenida Trabajadores. La iniciativa contempla la renovación de aros, arcos, luminarias, bancos y cestos de basura, y establece que el espacio sea denominado oficialmente "Profesor Julio Sánchez".



De acuerdo con lo establecido por la Ordenanza N° 4924/22, los proyectos aprobados en el Honorable Concejo Deliberante Estudiantil luego ingresan como iniciativas formales al Honorable Concejo Deliberante para su tratamiento durante el siguiente período legislativo.



Esta edición del HCDE cuenta con la participación de 43 instituciones educativas secundarias de todas las modalidades y se desarrolla en el marco del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976. La iniciativa busca promover la participación ciudadana, el compromiso democrático y la construcción colectiva de proyectos junto a las comunidades educativas.

