Estudiantes se consagró campeón de la Liga Anual de Menores

El pasado domingo llegó a su fin la Liga Olavarriense de Menores en la categoría Sub-18, con una jornada de definiciones que tuvo como protagonistas a los dos mejores equipos de la fase regular. En la final de los playoffs, Estudiantes A venció a Racing A por 2 a 1 y se adjudicó el campeonato.

La definición fue muy pareja desde el comienzo. Racing logró quedarse con el primer set por 25-23 y tomó la iniciativa, pero Estudiantes reaccionó en el segundo parcial, donde se impuso 25-17 para llevar el encuentro al tie break.

En el tercer set, el conjunto albinegro mostró su mejor versión y no dejó dudas. Con un juego sólido logró sacar una amplia diferencia y terminó imponiéndose por 15-4 para cerrar la final y festejar el campeonato.

Estudiantes hizo valer su experiencia en los momentos determinantes, respaldado por jugadoras que ya comienzan a afirmarse en el círculo superior y que compiten a nivel provincial. Esa experiencia terminó siendo un factor importante en una definición que tuvo mucha paridad durante buena parte del encuentro.

También fue destacable la campaña del CEF N° 38 de Gonzales Chaves, que alcanzó el tercer puesto luego de superar a Pueblo Nuevo por 2 a 1. El conjunto visitante mostró persistencia durante toda la competencia y evidenció una importante evolución en su funcionamiento colectivo.

El camino a la definición

En los cuartos de final, Estudiantes A superó a Racing B por 2-0, con parciales de 25-6 y 25-7. Pueblo Nuevo venció a Estudiantes B por 2-0 (25-16 y 25-13), mientras que el CEF N° 38 derrotó a EMVBJ por 2-1 (26-28, 25-19 y 15-9). En el restante cruce, Racing A se impuso ante Mariano Moreno por 2-0 (25-19 y 25-6).

Por las semifinales por el título, Estudiantes A derrotó al CEF N° 38 por 2-0 (25-12 y 25-10), mientras que Racing A hizo lo propio frente a Pueblo Nuevo, también por 2-0, con parciales de 25-12 y 25-17.

En los cruces por las posiciones restantes, EMVBJ venció a Racing B por 2-0 y Estudiantes B superó a Mariano Moreno por 2-1.

En la jornada final, Mariano Moreno terminó séptimo tras vencer a Racing B por 2-1; EMVBJ se quedó con el quinto lugar al superar a Estudiantes B por 2-0; y el CEF N° 38 completó el podio con su triunfo por 2-1 ante Pueblo Nuevo.

Posiciones finales

1. Estudiantes A

2. Racing A

3. CEF N° 38

4. Pueblo Nuevo

5. Escuela Municipal de Vóley de Benito Juárez

6. Estudiantes B

7. Mariano Moreno

8. Racing B

