Llega una nueva edición del “Fogón de la Amistad” de la Escuela Nº 49

El sábado 7 de noviembre, a partir de las 19, se llevará a cabo una nueva edición del tradicional “Fogón de la Amistad”, una propuesta de la comunidad educativa de la Escuela N° 49 pensada para compartir entre vecinos, familias y amigos.

​El evento contará con un amplio abanico de actividades, como presentaciones artísticas a cargo de estudiantes y docentes, puestas en escena de danzas y canciones con el esperado reencuentro de las promociones de la escuela y un cierre a puro baile junto a destacados artistas locales.

También habrá una feria de artesanos, un stand con productos locales y sorteos gratuitos entre los presentes con obsequios gentileza de los feriantes.

​La propuesta gastronómica ofrecerá clásica cantina escolar con choripanes, hamburguesas, panchos, papas fritas y una variada mesa dulce con tortas, pastafrola y tortas fritas. Además, habrá venta de pollo a la parrilla, con ensalada de regalo (se recomienda hacer las reservas con anticipación).

​Los organizadores comunicaron que estará a la venta el bono contribución del fogón, que repartirá más de 20 premios. Como cierre se presentarán artistas locales para el disfrute de todos quienes quieran bailar y pasar un momento a puro folclore.

​Encuentro de promociones

Los organizadores del Fogón de la Amistad de este 7 de noviembre lanzaron una convocatoria para conocer las promociones que dirán presente en este tradicional acontecimiento de la Escuela Nº 49.

Los interesados podrán hacerlo Completando un formulario en https://forms.gle/bTZj2BqMaBNVdWdF8, por WhatsApp dejando constancia de nombre y apellido, promoción y cantidad de personas que asistirán a los contactos 2284-565873 y 2284-522439.