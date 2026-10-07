“Este edificio eleva la vara de Olavarría”

Nueve días demandaron las mudanzas desde las distintas sedes del universo judicial de Olavarría hasta el moderno edificio del Polo Judicial, en la esquina de 25 de Mayo y Bolívar.

Todo brilla en su interior y su exterior. La gente ya transita el hall de entrada en la planta baja, así como los espacios en cada uno de las otras tres plantas, y los empleados y funcionarios judiciales ocupan sus respectivas oficinas.

“Se trasladaron todos los organismos, esto significa que Juzgado de Familia Nº 1, Nº 2, Tribunal de Trabajo, Juzgado Civil y Comercial Nº 1, Nº 2, Garantías Nº 1 y Nº 2 y el Correccional ya están trabajando de forma plena en el nuevo edificio” informó la arquitecta Rocío Parra, subdirectora de arquitectura.

Sólo resta la mudanza del Ministerio Público y la habilitación de las alcaldías. “Esperamos tener actualizaciones de este tema en un futuro próximo” anticipó.

La mudanza de la Justicia hacia el nuevo inmueble, dijo Rocío, “va asociada a otras dependencias que garantizan el correcto funcionamiento del edificio, como los sistemas informáticos”.

La funcionaria destacó la calidad de la nueva infraestructura, especialmente diseñada para el rol que cumple: “Lo que tiene de beneficioso contar con un edificio nuevo es que fue pensado para la Justicia, es decir que los espacios están a medida de cada organismo y del funcionamiento de cada proceso que se lleva a cabo en el Poder Judicial”.

“Al ser un edificio nuevo contamos una accesibilidad para todo el mundo. Tenemos nueve ascensores, escaleras de emergencia, ámbitos con buenas condiciones de iluminación y ventilación, algo que en los edificios que son de alquiler no se puede dar de forma ideal porque uno se tiene que adaptar al espacio existente”, analizó.

“Todos los empleados y funcionarios están muy conformes, incluso los visitantes, porque se pueden desenvolver de una mejor forma en este nuevo entorno” resaltó.

Que sea nuevo el edificio no implica que para Rocío transcurran días sin preocupaciones. “Son momentos intensos, en los que uno tiene que estar las 24x7 disponible por cualquier cosa que surja, resolviendo cada una de las cuestiones que nos solicitan, pero muy conforme con el desarrollo de la mudanza y la entrada en funcionamiento de cada organismo” valoró.

Reiteró Rocío que las respuestas ante la oferta del Polo Judicial fueron de mucha conformidad de todos y subrayó que “este edificio eleva la vara de Olavarría”.

Al igual cuando cada uno de los organismos funcionaban descentralizados, el horario de atención al público es de 8 a 14, con la lógica elasticidad en formato de guardias si las necesidades así lo requieren.

El edificio del Polo Judicial posee una superficie de 8.890 metros cuadrados y cuenta con cuatro pisos. En la planta baja hay un patio de acceso principal, dependencias de la SCBA, órganos jurisdiccionales, Fueros de Familia, Civil y Comercial, Biblioteca y Auditorio; en el primer piso, los Fueros de Familia y Laboral; en el segundo, órganos interjurisdiccionales del Fuero Penal y en el tercero, el Fuero Penal (Juzgado en lo correccional, Juzgados de garantías).

En la terraza está la sala de máquinas y los depósitos y en el subsuelo se encuentra el acceso vehicular, la alcaidía de menores y de adultos, dependencias de la Suprema Corte de Justicia de la PBA (SCBA), depósitos y talleres.

La obra, ejecutada a través de la Dirección Provincial de Arquitectura de la Subsecretaría de Obras Públicas, incluyó instalaciones eléctricas, sanitarias y termomecánicas, como también trabajos de carpintería, herrería e instalación de ascensores.

Este Polo funciona como sede del Departamento Judicial de Azul, que abarca a los distritos de Azul, Benito Juárez, Bolívar, Gral. Alvear, Gral. La Madrid, Laprida, Las Flores, Olavarría, Rauch, Tandil y Tapalqué.