“Mi primer promo” volvió a juntar a chicos y chicos de la primaria

Los niños de las promos de más de 15 escuelas primarias y unas 1500 personas participaron el pasado domingo una nueva edición de “Mi Primer Promo”.

Durante la jornada se realizaron actividades recreativas junto al área de Deportes del Municipio, pensadas para que los chicos y sus familias pudieran compartir y disfrutar juntos.

La oferta para niños, niñas y para los más grandes también contó con la presencia de emprendedores y feriantes provenientes de distintos puntos de la Provincia, quienes acompañaron y dieron vida al encuentro con sus propuestas.

Uno de los momentos más celebrados de la jornada fue el anuncio de que “Mi Primer Promo” fue declarado de Interés Legislativo Municipal.

El evento agregó en redes sociales una instancia de votación mediante la cual las promos participaron por importantes premios.