Se fue el 'Loco' hermoso que dejó una Huella imborrable en la música de Olavarría

El nombre de José Luis Belsito trascenderá su tránsito terrenal y permanecerá por siempre como uno de los grandes protagonistas de la música folclórica y la cultura de Olavarría.

La muerte lo sorprendió este martes, cuando contaba con 76 años. Su desaparición física causó un alto impacto en la comunidad y entre sus compañeros de ruta durante tantos años en Instrumental Huella Pampa, el grupo que llevó su música y su arte mucho más allá de las fronteras del partido de Olavarría y de la Argentina.

Belsito fue uno de los que acogió en Huella Pampa a Esteban Delapenna, con apenas 17 años, a quien la triste noticia lo sorprendió en viaje hacia el Norte argentino.

“La verdad que para todos nosotros es un golpe muy duro. José Luis era, como todo el mundo decía, ‘el Loco’, el que acompañaba cuando uno lo necesitaba con una llamada telefónica, ‘el Loco’ que estaba con sus ocurrencias, con todo lo que se le puede pedir a un tipo que nos acompañó durante más de 45 años, en mi caso” lo recordó Esteban.

“Es un golpe durísimo. Con el correr de los años en el grupo hemos recibido garrotazos que a medida que pasa el tiempo duelen cada vez más” confesó.

Esteban resaltó el legado de José Luis para la música olavarriense: “Dejó una gran impronta folclórica. Era un placer tocar con ‘el Loco’. Cuando yo entré tenía 17 años, él me sacaba unos años y sentía un amor único por el folclore. Yo siempre digo que nunca toqué una zamba como con ‘el Loco’ y creo que eso va a quedar, porque además tuvimos la suerte de plasmarlo”.

“José Luis nos dejó mucho arriba del escenario, pero abajo del escenario tanto o más. Nos dejó muchas enseñanzas de todo tipo” valoró Esteban.

“¿Anécdotas? Miles puedo contar y acordarme de una es muy difícil, porque además me cuesta mucho hablar en este momento” acotó.

"José Luis fue uno de los pioneros de Huella Pampa con los hermanos Godoy y siempre lo jodíamos con que era la leyenda del grupo. Era un tipo muy divertido, que ponía un condimento especial, muy lindo, en nuestros viajes y nos hacía pasar momentos muy amenos. Era una persona muy agradable, tenía esa condición de siempre hacer chistes, pasarla bárbaro y nos reíamos un montón. La verdad que se nos fue una muy buena persona y lo vamos a sentir porque dejó un legado muy grande en el grupo" remarcó Marcelo Merlos.

Marcelo resaltó las participaciones de José Luis en los arreglos musicales junto con los hermanos Godoy. "Siempre aportaba su impronta, su condimento para hacer cositas que imaginaba y que enriquecían los temas. Los hermanos Godoy y José Luis fueron los que más tiempo estuvieron y los que más dieron por el grupo, después se sumó Esteban y yo estoy desde el 86, pero José Luis dejó una marca, un sello muy importante en el grupo" sostuvo.

Esteban sintetizó todo con una frase: “Se nos fue un loco hermoso de Huella Pampa”. Marcelo, que se incorporó a Huella Pampa seis años después, eligió un concepto parecido: "Se fue el loco divertido del grupo".