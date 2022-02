Vecinos de barrio Belén denuncian que toman agua contaminada

Vecinas de barrio Belén entregaron una carta al intendente Ezequiel Galli para pedirle “la extensión de red de agua potable” y denunciaron que el agua que consumen sale de pozos contaminados.

Esta mañana, dos vecinas de Barrio Belén –actualmente nombrado como Francisco Perito Moreno- entregaron una carta al Intendente para pedirle “la extensión de red de agua potable”, en este sentido expresaron que el servicio fue prometido por Ezequiel Galli durante la campaña política de 2015.

“En 2015, Galli nos dijo que nos iba a dar el agua, pero se puso el servicio en la mitad del barrio cuando supuestamente era todo completo”, sostuvo una de las mujeres que se acercó al Palacio Municipal.

Por otra parte detallaron que tras el pedido, le dieron un plazo de 15 días: “Si no responden nosotros vamos a tomar otra medida, el agua está muy contaminada, hay muchos casos de gastroenteritis, alguna solución tenemos que tener”, indicaron.

Seguido de ello reivindicaron: “Hace siete años que Galli no prometió el agua y no apareció más por el barrio, se está poblando mucho y seguimos con el agua contaminada, nosotros necesitamos agua, no pedimos nada más, es lo fundamental para que nuestras criaturas no se intoxiquen”.

Finalmente explicó que hay vecinos a los que Desarrollo Social “les da el agua y hay otros que no”, por este motivo tienen que reclamar constantemente por quienes no reciben de este recurso.