Sierras Bayas tendrá festejo doble este fin de semana



Este fin de semana la localidad de Sierras Bayas continúa los festejos por su 147 aniversario y lo hará por partida doble, ya que además se llevará a cabo una nueva edición de la fiesta del Choripán Serrano.



El cronograma se iniciará en la noche del sábado, con la realización de la noche de gala en el Centro Cultural, donde está previsto en el inicio una actividad alusiva también al 110° aniversario del Foot Ball Club de Sierras Bayas. En la ocasión, además, se llevará a cabo la entrega de distinciones y reconocimientos, además de presentaciones musicales de Jazz, Tango, Folclore y Coro.



Posteriormente, se compartirá un brindis en el Centro de Jubilados y Pensionados “Los Amigos”.



El domingo 25 continuarán las propuestas por partida doble, ya que no solo se conmemorará el aniversario de la localidad, sino que además se llevará a cabo una nueva edición de la fiesta del Choripán Serrano. El punto de encuentro y celebración será la bicisenda “Javier Ouda”, en pleno corazón de Sierras Bayas.



En el lugar se dispondrán numerosos puestos gastronómicos y de bebidas, que estarán a cargo de instituciones y emprendimientos locales, además de feriantes y artesanos. Se prevé, además, una exhibición de autos clásicos, actividades recreativas para los más chicos y propuestas en el Museo y en el Centro Cultural.



Todo iniciará a partir de las 13 horas en pleno corazón de la localidad serrana, donde se contará además con música y presentaciones artísticas para todos los gustos: Folclore, Rock Tango, Contemporánea/Urbana y Zumba. El cierre será con baile popular con La Roland.



Más propuestas

A la par, el domingo desde las 14 se llevará a cabo en el Museo de la Estación de Sierras Bayas la propuesta “Museo Expandido”, que se dará tanto en el marco de los festejos por el aniversario de la localidad, como así también del cumpleaños 32º de ese espacio municipal.



Consistirá en una propuesta que incorpora realidad aumentada, proyecciones, realidad virtual y experiencias pensadas para descubrir el patrimonio de otra manera. Tecnología, memoria e historia se encuentran en un museo que se transforma.