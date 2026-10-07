Primer torneo de newcom femenino este 12 de octubre

Con la participación de equipos de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, y en el marco del “Mes de la mujer”, se disputará este 12 de octubre el primer certamen femenino de newcom en las canchas de Pueblo Nuevo.

Bajo el lema “Juntas jugamos, juntas nos cuidamos” el certamen contará con la presencia de Pisando Fuerte (Tres Arroyos), Las Fénix (Las Flores), Las Leonas (Daireaux), Coyuyo (General Pacheco), Armonía (Tandil), Lomas Pampa (Trenque Lauquen), Newcom Laprida además de Las Troyanas y Las Arañas de Olavarría.

El acto inaugural está previsto para las 8.45, contará con la presencia de todas las delegaciones y miembros de Lalcec - Olavarría, quienes brindarán una charla de prevención del cáncer de mama y entregarán folletería.