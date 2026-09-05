HUGO FRANCISCO GAUNA (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 04 de Septiembre de 2026 a los 60 años de edad.

Su esposa Rocio Fernandez. Sus hijos Omar,Leandro,agustin,oriana,Emanuel y Amparo. Familiares y amigos acompañan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento "B ".

Comienza: Viernes 4 de Septiembre a las 21:00 Hs. Cierra 00:00 Hs.

Reabre: Sábado 5 de septiembre a las 8:00 Hs . Finaliza a las 17:00 Hs

RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Crematorio Pinos De Paz en día y hora a conformar. SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Tiro Federal

Lugar de nacimiento: Bella Vista .Buenos Aires

Actividad que desarrollaba: Jubilado del Servicio Penitenciario