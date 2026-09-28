SANTIAGO NICOLÁS CASTRO "SANTI" (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el día 27 de septiembre de 2026 a los 20 años. Su madre Débora Bravo. Su padre en el afecto Yonatan Enrique. Sus hermanas Naiara y Genaro Enrique. Sus abuelas Maria Elena Mieri y Silvia García. Sus tíos y tías. Sus primos. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: sala de la localidad de Hinojo, comienza domingo a las 19:00. Sin responso. Inhumación: Cementerio Municipal de la localidad de Hinojo, lunes a las 11:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Sierra Chica, nacido en Olavarría. Mecánico de motos.