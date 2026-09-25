RAIMUNDO AGUIRRE "COCO" (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 25 de septiembre de 2026 a los 80 años. Su esposa Mirta Palma; su hijo Martin Aguirre; su hija política Guillermina; sus nietos Delfina e Ignacio; y su hijo del corazón Jorge Javier Bardelli participan su fallecimiento. No se realiza velatorio. Sin responso. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Sierras Bayas, nacido en Viedma. Jubilado.