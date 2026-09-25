OSVALDO LEOPOLDO CASTAÑARES "PEPO" (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 25 de septiembre de 2026 a los 80 años. Su esposa Alicia; su hija Marisa Beatriz, sus hijos del corazón Eduardo, Daniel y Cesar, sus nietos Jesica, Eduardo y Nicolas; sus bisnietos León, Dante, Gianlucas, Bautista y Lucía; y demás familiares participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D". Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, sábado a las 8.30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Martín Fierro, nacido en San Jorge (partido de La Madrid). Jubilado.