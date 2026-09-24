BRUNO PARRAS "MELÓN" (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 24 de septiembre de 2026 a los 41 años. Su padre Claudio (F) y su madre Silvia; su hermana Jimena; su cuñado Matias; sus sobrinos Pilar y Sara. Sus tíos, tíos postizos; familia, compañeros de trabajo; su enorme grupo de amigos y hermanos de la vida participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C", comienza a las 10. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Crematorio Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio 10 de Junio, nacido en Olavarría. Empleado.