SAUL MODESTO TELLECHEA "AMARILLO" (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 24 de septiembre de 2026 a los 88 años. Su esposa Emma Esther Delaude; sus hijos del corazón Emma Noemi Lorenzo, Patrica Analia Lorenzo y Ruben Fabian Lorenzo; demas familiares participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", este viernes 25/9 desde las 9. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, viernes a las 11:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Pueblo Nuevo, nacido en Espigas. Jubilado.