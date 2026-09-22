ESTHER DORA CASELLA VIUDA DE FERNÁNDEZ (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 21 de septiembre de 2026 a los 93 años. Sus hijos; sus hijos políticos; sus nietos; sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "E", martes 22/09 de 9:00 a 21:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, miércoles a las 9:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Sarmiento Norte, nacida en Lanús. Jubilada y pensionada.