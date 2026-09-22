CELESTINA CARMEN DE PRADO "CHOLA" (Q.E.P.D.)



Falleció en Olavarría el 21 de septiembre de 2026 a los 85 años. Sus hijos. Sus hijos políticos. Sus nietos. Sus nietos políticos. Sus bisnietos y demás deudos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "B", comienza martes 22 de septiembre a las 9:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, martes a las 11:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Hipolito Yrigoyen, nacida en Olavarría. Jubilada y pensionada.