SANTO ANCELMO JARA "MENCHO" (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 22 de septiembre de 2026 a los 74 años. Su esposa Blanca. Sus hijas Ivana, Carina y Florencia. Sus hijos políticos Federico, Javier y Gerardo. Sus nietos Sebastián, Fausto, Felicitas, Santiago, Sofía y Catalina. Sus hermanas. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Sin velatorio. Sin responso. Cremación en Pinos de Paz, en día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio San Martín, nacido en Chaco. Jubilado de cantera.