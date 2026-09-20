ADRIANA VIVIANA GONZÁLEZ DE SILVA (Q.E.P.D)

Falleció en La Plata el día 19 de Septiembre de 2026 a los 53 años de edad.

Su esposo Javier Silva; sus hijos: Javito, Daniela y Guillermo; sus hijos políticos: Mariana y Diego; sus nietos: Milagros, Abril, Segundo, Leonel, Alma y Elena; su madre; sus hermanos; sus sobrinos; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento "D ". Domingo 20/09 de 09:00 a 15:00 Hs. RESPONSO: Capilla Ardiente INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz este lunes las 09:30 Hs.



Barrio en el que vivía: Tiro Federal

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba: Pensionada