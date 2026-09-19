FELISA GLADIS PERALTA (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 19 de septiembre de 2026 a los 85 años. Su esposo Silvano Omar Arrieta; sus hijos Osvaldo, Mabel, Estela, Gustavo, Mario, Osvaldo Alfredo y Susana.; sus hijos políticos.; sus nietos; sus nietos políticos; sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C". Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, domingo 20 de septiembre a las 10:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio 104 viviendas, nacida en Laprida. Jubilada y Pensionada.