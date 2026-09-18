CINTIA JAEL ALVAREZ (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 17 de septiembre de 2026 a los 41 años. Sus hijos Cindy Aguirre, Benjamín Sebasitano y Marco Acosta. Sus padres Carlos Álvarez y Graciela Rojas. Sus hermanos Vanina, Cristian y Martin. Familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C", viernes 18 de septiembre a las 12:00. Sin responso. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, viernes a las 12:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Mariano Moreno, nacida en Olavarría. Policía.