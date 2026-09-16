RAUL MARIO ALBARRACIN (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 15 de septiembre de 2026 a los 73 años. Su esposa Ana Esther Pin. Sus hijos Gladys Carolina, Matias Maximiliano y Mauro Ezequiel Albarracin. Sus hijos políticos Silvio Alejandro Moser y Malena Pallero. Sus nietos Ignacio y Sol Moser y Juan Bautista Albarracin. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", comienza a las 14. Sin responso. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, jueves a las 8:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Luján, nacido en Santiago del Estero. Jubilado portuario.