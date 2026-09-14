VICTOR ESTEBAN LAFOURCADE "VITI" (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 13 de septiembre de 2026 a los 68 años. Su esposa Graciela Guarino. Sus hijas Celina y Magdalena Lafourcade. Su hermana Liliana Lafourcade. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C", el velatorio comienza a las 8:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, lunes 14 de septiembre a las 14:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Barrio Mariano Moreno, nacido en Tres Arroyos. Jubilado pintor.