Falleció en Olavarría el 11 de septiembre de 2026 a los 83 años. Sus hijos Walter, Marcelo, Yanina, Belen y Marcos Suarez. Sus hijos políticos Rosana, Carlos y Patricia. Sus nietos. Sus nietos políticos. Sus bisnietos. Su hermana Elena Suarez. Sus hermanos políticos, Sus sobrinos. Familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C". Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz a las 13:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Provincias Unidas, nacido en Laprida. Jubilado Rural.
JULIO OSCAR SUAREZ "CHOCHO"
Viernes, 11 de septiembre de 2026 a las 10:43