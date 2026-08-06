HUGO ISMAEL MAGARIÑOS "CACHO" (Q.E.P.D.)



Falleció en Olavarría el 6 de agosto de 2026 a los 85 años. Su esposa Zulma Susana Roman; sus hijos María Fabiana, Veronica, Nicolás, Diego, Facundo y Barbara; hijos políticos; nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", sala habilita de 8 a 14.30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, jueves a las 14:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Ceco 1, nacido en Olavarría. Jubilado.